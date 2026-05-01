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Hoffnungsschimmer? 01.05.2026 13:08:00

EEII-Aktie: Verluste weiten sich aus - Überschuldung zwingt Hauptaktionär zum Handeln

EEII-Aktie: Verluste weiten sich aus - Überschuldung zwingt Hauptaktionär zum Handeln

Die Beteiligungsgesellschaft EEII hat im Geschäftsjahr 2025, wie schon in den Vorjahren, einen Verlust geschrieben.

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Gegenüber 2024 hat sich dieser noch vergrössert.

Konkret kletterte der Reinverlust auf 1,35 Millionen Franken nach einem Fehlbetrag von 0,95 Millionen im Vorjahr, wie das Unternehmen am Donnerstagabend mitteilte. Das negative Ergebnis sei auf die Betriebsausgaben zurückzuführen, heisst es.

Aufgrund der hohen Kosten war EEII per 31. Dezember 2025 überschuldet. Konkret belief sich das negative Eigenkapital auf 0,77 Millionen Franken.

Um die Liquidität sicherzustellen, habe der Hauptaktionär dafür gesorgt, dass EEII vollständig nachrangige Darlehen und Patronatserklärungen erhalte. Damit sei die Gesellschaft in der Lage, all ihren Verpflichtungen "lückenlos und in vollem Umfang" nachzukommen.

"Strategische Neuausrichtung"

Das Management bezeichnet 2025 als "ein Jahr der strategischen Neuausrichtung". Der Verwaltungsrat habe EEII auf einen "transformativen Prozess" ausgerichtet, der "nachhaltigen Mehrwert für die Aktionäre" schaffen soll.

Sowohl die Übernahme der LGW Holding SA als auch die geplante Investition in die portugiesische Grupo Alves Bandeira SA mussten 2025 wegen fehlender Voraussetzungen für die Durchführung der Transaktionen abgesagt werden. Zudem wurde die Integration der 2023 übernommenen Jubin Frères SA und deren Tankstellennetz im Berichtsjahr "grundlegend überarbeitet".

In Bezug auf den geplanten Reverse-Takeover gibt es laut den Angaben gute Nachrichten: Die externe Prüfung der Bewertung wurde bestätigt und die SIX hat den Börsenzulassungsprospekt genehmigt. Es seien jedoch noch "einige rechtliche und regulatorische Bedingungen" zu erfüllen, weshalb die Transaktion etwa im Mai 2026 erwartet wird.

ls/

Zug (awp)

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EEII verschiebt Jubin-Frères-Übernahme auf 2026 - Aktie stabil

Bildquelle: sergign / Shutterstock.com