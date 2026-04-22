Handel in New York: Dow Jones zum Ende des Mittwochshandels fester

Am Mittwoch stieg der Dow Jones via NYSE zum Handelsschluss um 0.69 Prozent auf 49’490.03 Punkte. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf einen Börsenwert in Höhe von 19.344 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 1.10 Prozent auf 49’688.37 Punkte an der Kurstafel, nach 49’149.38 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 49’271.50 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 49’624.48 Einheiten.

So bewegt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der Dow Jones bislang einen Gewinn von 0.137 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, lag der Dow Jones bei 45’577.47 Punkten. Der Dow Jones notierte noch vor drei Monaten, am 22.01.2026, bei 49’384.01 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.04.2025, lag der Dow Jones-Kurs bei 39’186.98 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 2.29 Prozent. 50’512.79 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. 45’057.28 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Boeing (+ 5.53 Prozent auf 231.28 USD), Apple (+ 2.63 Prozent auf 273.17 USD), Amazon (+ 2.18 Prozent auf 255.36 USD), UnitedHealth (+ 2.17 Prozent auf 353.52 USD) und Microsoft (+ 2.07 Prozent auf 432.92 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen derweil 3M (-1.81 Prozent auf 145.78 USD), Nike (-1.53 Prozent auf 45.68 USD), IBM (-1.49 Prozent auf 251.86 USD), Home Depot (-1.49 Prozent auf 291.55 EUR) und Honeywell (-1.01 Prozent auf 219.97 USD) unter Druck.

Die teuersten Dow Jones-Unternehmen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 29’246’815 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 4.178 Bio. Euro im Dow Jones den grössten Anteil aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder

Die Verizon-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9.44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Mit 6.08 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch