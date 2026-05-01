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Erwartungen getroffen 01.05.2026 17:27:00

Amgen-Aktie fällt trotz angehobener Umsatzprognose

Amgen-Aktie fällt trotz angehobener Umsatzprognose

Der US-Biotechkonzern Amgen blickt trotz zunehmender Konkurrenz zuversichtlicher auf das laufende Jahr.

Amgen
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2026 werde der Umsatz bei 37,1 bis 38,5 Milliarden Dollar liegen, teilte das Unternehmen am Donnerstagabend nach US-Börsenschluss mit. Zuvor war Amgen von jeweils 100 Millionen Dollar weniger ausgegangen. Experten rechnen bisher mit 37,8 Milliarden Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie soll bei 21,70 bis 23,10 Dollar liegen. Das sind jeweils 10 Cent mehr als zuvor. Experten erwarten bisher 22,30 Dollar.

Im ersten Quartal hatte Amgen den Umsatz um sechs Prozent im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum auf 8,6 Milliarden US-Dollar gesteigert. Dabei wirkten dem um neun Prozent höheren Verkaufsvolumen niedrigere Preise und geringere Lagerbestände etwas entgegen. Der Gewinn legte unter dem Strich um fünf Prozent auf 1,8 Milliarden Dollar zu. Die Kenngrössen lagen in etwa im Rahmen der Markterwartungen.

Die Amgen-Aktie verliert an der NASDAQ zeitweise 5,44 Prozent auf 327,40 US-Dollar. /he/so

THOUSAND OAKS (awp international)

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Amgen-Aktie steigt stark: Prognose nach starkem Quartal erneut angehoben

Bildquelle: 360b / Shutterstock.com