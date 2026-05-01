Amgen Aktie 907582 / US0311621009
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01.05.2026 17:27:00
Amgen-Aktie fällt trotz angehobener Umsatzprognose
Der US-Biotechkonzern Amgen blickt trotz zunehmender Konkurrenz zuversichtlicher auf das laufende Jahr.
Im ersten Quartal hatte Amgen den Umsatz um sechs Prozent im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum auf 8,6 Milliarden US-Dollar gesteigert. Dabei wirkten dem um neun Prozent höheren Verkaufsvolumen niedrigere Preise und geringere Lagerbestände etwas entgegen. Der Gewinn legte unter dem Strich um fünf Prozent auf 1,8 Milliarden Dollar zu. Die Kenngrössen lagen in etwa im Rahmen der Markterwartungen.
Die Amgen-Aktie verliert an der NASDAQ zeitweise 5,44 Prozent auf 327,40 US-Dollar. /he/so
THOUSAND OAKS (awp international)
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