Netflix Aktie 1413346 / US64110L1061
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Netflix Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Netflix nach Quartalszahlen von 120 auf 118 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Sein positiver Blick auf den Streaming-Riesen habe sich nicht geändert, schrieb Doug Anmuth in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Enttäuschung einiger Börsianer, dass Netflix seine Jahresziele nicht erhöht habe, könne er aber verstehen. Eine mögliche Kursschwäche biete eine Kaufgelegenheit./rob/niw/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2026 / 00:21 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Netflix Inc. Overweight
|
Unternehmen:
Netflix Inc.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 118.00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 107.79
|
Abst. Kursziel*:
9.47%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 107.67
|
Abst. Kursziel aktuell:
9.59%
|
Analyst Name::
Doug Anmuth
|
KGV*:
-
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|Jefferies & Company Inc.
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