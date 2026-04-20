Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’130 0.0%  SPI 18’566 -0.2%  Dow 49’498 0.7%  DAX 24’243 -0.1%  Euro 0.9177 0.1%  EStoxx50 5’927 -0.1%  Gold 4’746 0.7%  Bitcoin 61’386 3.0%  Dollar 0.7822 0.1%  Öl 100.2 1.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Roche1203204ABB1222171Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539Novartis1200526Partners Group2460882
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Ausblick: SAP präsentiert Quartalsergebnisse
Schindler-Aktie: Organisches Umsatzwachstum im ersten Quartal erwartet
Phoenix Mecano-Aktie höher: Leichtes Umsatzplus im ersten Quartal
Roche-Aktie trotzdem leichter: Positive Phase-III-Daten zu Enspryng
SGS-Aktie: Q1-Umsatz über Vorjahr erwartet
Suche...
Plus500 Depot

Netflix Aktie 1413346 / US64110L1061

72.85
CHF
-0.47
CHF
-0.64 %
14:05:34
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

22.04.2026 13:49:31

Netflix Overweight

Netflix
72.85 CHF -0.64%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Netflix auf "Overweight" mit einem Kursziel von 118 US-Dollar belassen. Mit der bevorstehenden Einführung hochformatiger Videos engagiere sich der Streaming-Dienst stärker jenseits des TV-Bildformats, schrieb Doug Anmuth in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Damit könne das Unternehmen Marktanteile im Geschäft mit kürzeren, "Snack-fähigen" Videos gewinnen./rob/bek/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 21:44 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / 21:44 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf Netflix

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Netflix-Kurs >5 >10 >15 >20
Fallender Netflix-Kurs >5 >10
Zusammenfassung: Netflix Inc. Overweight
Unternehmen:
Netflix Inc. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
$ 118.00
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
$ 92.58 		Abst. Kursziel*:
27.46%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
$ 93.35 		Abst. Kursziel aktuell:
26.41%
Analyst Name::
Doug Anmuth 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse