Netflix Aktie 1413346 / US64110L1061
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Netflix Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Netflix auf "Overweight" mit einem Kursziel von 118 US-Dollar belassen. Mit der bevorstehenden Einführung hochformatiger Videos engagiere sich der Streaming-Dienst stärker jenseits des TV-Bildformats, schrieb Doug Anmuth in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Damit könne das Unternehmen Marktanteile im Geschäft mit kürzeren, "Snack-fähigen" Videos gewinnen./rob/bek/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Netflix Inc. Overweight
|
Unternehmen:
Netflix Inc.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 118.00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 92.58
|
Abst. Kursziel*:
27.46%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 93.35
|
Abst. Kursziel aktuell:
26.41%
|
Analyst Name::
Doug Anmuth
|
KGV*:
-
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