Verluste in New York: NASDAQ 100 beendet die Sitzung im Minus

Letztendlich notierte der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0.87 Prozent schwächer bei 29’064.80 Punkten. In den Dienstagshandel ging der NASDAQ 100 0.864 Prozent schwächer bei 29’067.36 Punkten, nach 29’320.66 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 29’188.07 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 28’628.64 Punkten lag.

NASDAQ 100-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wurde am vorherigen Handelstag, dem 10.04.2026, mit 25’116.34 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 12.02.2026, lag der NASDAQ 100 bei 24’687.61 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.05.2025, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 20’868.15 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 15.31 Prozent aufwärts. Der NASDAQ 100 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 29’372.43 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22’841.42 Zählern registriert.

Tops und Flops im NASDAQ 100 aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit JDcom (+ 3.14 Prozent auf 31.49 USD), DexCom (+ 3.05 Prozent auf 61.14 USD), Vertex Pharmaceuticals (+ 3.01 Prozent auf 448.29 USD), Intuitive Surgical (+ 2.81 Prozent auf 431.87 USD) und Netflix (+ 2.59 Prozent auf 87.66 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 derweil QUALCOMM (-11.46 Prozent auf 210.31 USD), Intel (-6.82 Prozent auf 120.61 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-5.88 Prozent auf 184.42 USD), Zoom Communications (-3.88 Prozent auf 102.96 USD) und NXP Semiconductors (-3.84 Prozent auf 294.23 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ 100-Aktien

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 40’792’545 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4.450 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3.59 erwartet. Mit 6.90 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch