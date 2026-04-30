Nemetschek 57.83 CHF 0.78% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nemetschek auf "Overweight" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Da die Quartalszahlen wie erwartet ausgefallen seien und der Ausblick bestätigt worden sei, habe er keine Änderungen an seinem Bewertungsansatz für den IT-Dienstleister vorgenommen, schrieb Joseph George in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/edh/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 19:43 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.05.2026 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.