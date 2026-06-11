HBM-Aktie im Plus: Konzern profitiert vom US-Börsengang von Portfoliounternehmen

Es handle sich um einen der grössten Biotechnologie-Börsengänge der letzten Zeit, wie HBM in einer Mitteilung vom Donnerstag schreibt.

HBM habe seit 2021 insgesamt 13,6 Millionen Dollar in Parabilis Medicines investiert, per Ende März 2026 wies sie für die Beteiligung einen Buchwert von 11,3 Millionen Dollar aus. Auf Basis des Schlusskurses nach dem ersten Börsentag von Parabilis Medicines lag der Beteiligungswert nun bei rund 37,7 Millionen Dollar.

Parabilis Medicines verfügt laut der Mitteilung über eine Pipeline eigener Wirkstoffkandidaten, darunter ein führendes Programm zur Behandlung von Desmoidtumoren (seltene, gutartige Weichteiltumore). HBM hält rund 1 Prozent an der Gesellschaft.

Der Börsengang von Parabilis sei die zweite erfolgreiche Börsenkotierung aus dem Portfolio von HBM Healthcare Investments im laufenden Geschäftsjahr, nach Odyssey Therapeutics im Mai 2026, schreibt die Beteiligungsgesellschaft in der Mitteilung.

Die HBM-Aktie gewinnt an der SIX zeitweise 0,21 Prozent auf 233,50 Franken.

tp/hr

Zug (awp)