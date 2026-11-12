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Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie 341960 / DE0008430026

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12.11.2026 14:49:28

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
535.01 CHF 0.87%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Munich Re nach Zahlen mit einem Kursziel von 550 Euro auf "Hold" belassen. Nach der zuvor schon bekannt gegebenen positiven Überraschung beim Nettogewinn zeigten die neuen Details, dass dies vor allem am Geschäft mit Schaden- und Unfallrückversicherungen sowie dem Bereich Global Specialty Insurance gelegen habe, schrieb Philip Kett am Donnerstag. Überrascht zeigte er sich davon, dass die Großschäden im dritten Quartal zwar moderat ausgefallen seien, aber dennoch leicht über dem Marktkonsens gelegen hätten./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 02:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 02:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) Hold
Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
550.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
586.40 € 		Abst. Kursziel*:
-6.21%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
590.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-6.78%
Analyst Name::
Philip Kett 		KGV*:
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