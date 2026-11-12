Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie 341960 / DE0008430026
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Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Munich Re nach Zahlen mit einem Kursziel von 550 Euro auf "Hold" belassen. Nach der zuvor schon bekannt gegebenen positiven Überraschung beim Nettogewinn zeigten die neuen Details, dass dies vor allem am Geschäft mit Schaden- und Unfallrückversicherungen sowie dem Bereich Global Specialty Insurance gelegen habe, schrieb Philip Kett am Donnerstag. Überrascht zeigte er sich davon, dass die Großschäden im dritten Quartal zwar moderat ausgefallen seien, aber dennoch leicht über dem Marktkonsens gelegen hätten./rob/tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 02:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) Hold
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Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
550.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
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Kurs*:
586.40 €
|
Abst. Kursziel*:
-6.21%
|
Rating update:
Hold
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Kurs aktuell:
590.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-6.78%
|
Analyst Name::
Philip Kett
|
KGV*:
-
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