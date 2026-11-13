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Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie 341960 / DE0008430026

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13.11.2026 09:44:15

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
546.55 CHF 2.16%
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Munich Re nach Zahlen mit einem Kursziel von 565 Euro auf "Hold" belassen. Der Rückversicherer verdiene mit Kapitalanlagen mehr Geld als im Kerngeschäft, schrieb Michael Christodoulou am Donnerstag. Die Qualität der Gewinnentwicklung nehme ab und je Aktie bemessen, hänge der Gewinn zunehmend von der Anzahl an Aktienrückkäufen ab. Er sieht nur begrenzten Spielraum, dass sich die zuletzt überdurchschnittliche Kursentwicklung fortsetzt./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 17:53 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) Hold
Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
565.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
583.20 € 		Abst. Kursziel*:
-3.12%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
595.60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-5.14%
Analyst Name::
Michael Christodoulou 		KGV*:
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06.11.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral JP Morgan Chase & Co.
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