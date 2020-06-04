Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie 341960 / DE0008430026
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Munich Re auf "Hold" mit einem Kursziel von 555 Euro belassen. Die Aktienkurse der europäischen Versicherer hätten sich von Anfang September bis Anfang Oktober mit einem durchschnittlichen Plus von 4,7 Prozent gut entwickelt, verglichen mit der Vormonatsfrist von minus 3,1 Prozent, schrieb Philip Kett in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Was die Konsensprognosen für die Fundamentaldaten der Unternehmen angeht, habe es in den vergangenen sechs Wochen nur wenige nennenswerte Veränderungen gegeben./edh/ajx;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2025 / 04:41 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) Hold
|
Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
555.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
568.20 €
|
Abst. Kursziel*:
-2.32%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
571.40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-2.87%
|
Analyst Name::
Philip Kett
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|
06.10.25
|Anleger in Habachtstellung: STOXX 50 letztendlich orientierungslos (finanzen.ch)
|
06.10.25
|Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 zeigt sich schlussendlich leichter (finanzen.ch)
|
06.10.25
|Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX schlussendlich in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
06.10.25
|Freundlicher Handel in Frankfurt: Letztendlich Pluszeichen im DAX (finanzen.ch)
|
06.10.25
|Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 steigt (finanzen.ch)
|
06.10.25
|Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX am Montagnachmittag im Plus (finanzen.ch)
|
06.10.25
|Aufschläge in Frankfurt: So steht der DAX am Nachmittag (finanzen.ch)
|
06.10.25
|Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 nachmittags schwächer (finanzen.ch)