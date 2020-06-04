|Kurse + Charts + Realtime
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Munich Re nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 485 Euro belassen. Nach den vorherigen Erkenntnissen sei es nun keine Überraschung mehr, dass der Versicherungskonzern mit seinen Ergebnissen den Analystenkonsens deutlich übertroffen habe, schrieb Philip Kett in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies gelte auch für den Ursprung der Überraschung. Bei den Vertragserneuerungen gehe der Konzern mit risiko- und inflationsbereinigten Preissenkungen diszipliniert vor./rob/tih/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 02:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) Hold
|
Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
485.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
607.80 €
|
Abst. Kursziel*:
-20.20%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
562.40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-13.76%
|
Analyst Name::
Philip Kett
|
KGV*:
-
