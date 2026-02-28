Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
MTU Aero Engines Aktie 2166689 / DE000A0D9PT0

28.02.2026 16:25:18

EQS-DD: MTU Aero Engines AG: Dr. Silke Maurer, Kauf

MTU Aero Engines
331.46 CHF -1.96%
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

28.02.2026 / 16:24 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel: Dr.
Vorname: Silke
Nachname(n): Maurer

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
MTU Aero Engines AG

b) LEI
529900807L67JY81RD65 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000A0D9PT0

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
373,60 EUR 37.360,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
373,60 EUR 37.360,00 EUR

e) Datum des Geschäfts
26.02.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Name: GETTEX - MM Munich
MIC: MUNC


28.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: MTU Aero Engines AG
Dachauer Strasse 665
80995 München
Deutschland
Internet: www.mtu.de



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




103458  28.02.2026 CET/CEST





