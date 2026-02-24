NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für MTU von 446 auf 437 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. MTU sei die einzige europäische Luftfahrtaktie mit einem großen Problem, dem GTF-Triebwerk, schrieb Adrien Rabier in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Infolgedessen sei die Marktstimmung mit Blick auf den Triebwerkhersteller schwach und jeder Fehltritt des Unternehmens werde bestraft. Diesmal sei es der deutlich hinter den Erwartungen zurückgebliebene Free-Cashflow-Ausblick./rob/edh/he;