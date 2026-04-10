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MTU Aero Engines Aktie 2166689 / DE000A0D9PT0

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10.04.2026 10:55:30

MTU Aero Engines Neutral

MTU Aero Engines
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für MTU von 400 auf 350 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Triebwerkhersteller dürfte nichts an seinen Jahreszielen ändern, schrieb Ian Douglas-Pennant am Donnerstag in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht Ende April. Er selbst ist allerdings skeptischer für die Margenentwicklung bis 2029 geworden./rob/ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2026 / 14:09 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: MTU Aero Engines AG Neutral
Unternehmen:
MTU Aero Engines AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
350.00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
327.20 € 		Abst. Kursziel*:
6.97%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
329.30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
6.29%
Analyst Name::
Ian Douglas-Pennant 		KGV*:
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10:55 MTU Aero Engines Neutral UBS AG
07.04.26 MTU Aero Engines Overweight JP Morgan Chase & Co.
31.03.26 MTU Aero Engines Equal Weight Barclays Capital
24.03.26 MTU Aero Engines Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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