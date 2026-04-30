MTU Aero Engines Aktie 2166689 / DE000A0D9PT0
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MTU Aero Engines Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für MTU nach Zahlen mit einem Kursziel von 415 Euro auf "Equal Weight" belassen. Milene Kerner betonte am Donnerstag in ihrem Kommentar zum ersten Quartal, dass das Konjunkturumfeld für die Aktien des Triebwerkbauers der entscheidende Faktor bleibe. Konkurrenten hätten zuletzt die Messlatte höher gelegt und so sei die Entwicklung bei MTU im Ersatzteilbereich als eher schwach zu bewerten. Positiv seien das Wachstum im Militärbereich und der Free Cashflow./rob/tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 06:40 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: MTU Aero Engines AG Equal Weight
|
Unternehmen:
MTU Aero Engines AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
415.00 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
287.80 €
|
Abst. Kursziel*:
44.20%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
290.50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
42.86%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
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