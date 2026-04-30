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MTU Aero Engines Aktie 2166689 / DE000A0D9PT0

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30.04.2026 10:03:20

MTU Aero Engines Equal Weight

MTU Aero Engines
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für MTU nach Zahlen mit einem Kursziel von 415 Euro auf "Equal Weight" belassen. Milene Kerner betonte am Donnerstag in ihrem Kommentar zum ersten Quartal, dass das Konjunkturumfeld für die Aktien des Triebwerkbauers der entscheidende Faktor bleibe. Konkurrenten hätten zuletzt die Messlatte höher gelegt und so sei die Entwicklung bei MTU im Ersatzteilbereich als eher schwach zu bewerten. Positiv seien das Wachstum im Militärbereich und der Free Cashflow./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 06:39 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 06:40 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: MTU Aero Engines AG Equal Weight
Unternehmen:
MTU Aero Engines AG 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
415.00 €
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
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Rating update:
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10:03 MTU Aero Engines Equal Weight Barclays Capital
10:00 MTU Aero Engines Overweight JP Morgan Chase & Co.
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09:54 MTU Aero Engines Buy Jefferies & Company Inc.
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