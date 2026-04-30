NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für MTU mit einem Kursziel von 465 Euro auf "Overweight" belassen. David Perry attestierte dem Triebwerkbauer am Donnerstag ein solides erstes Quartal. Das Unternehmen sei dabei mit anderen aus der Branche in guter Gesellschaft. Die Aktien seien aber abhängig von den konjunkturellen und geopolitischen Entwicklungen. MTU äußere sich zuversichtlich, was die Situation im Nahen Osten betrifft. Sollte sich die Lage dort im dritten Quartal normalisieren, könnten die Auswirkungen in der Branche eher gering bleiben./rob/tih/ag;