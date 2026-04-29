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MTU Aero Engines Aktie 2166689 / DE000A0D9PT0

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30.04.2026 09:57:39

MTU Aero Engines Sector Perform

MTU Aero Engines
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für MTU nach Zahlen mit einem Kursziel von 365 Euro auf "Sector Perform" belassen. Die Resultate des Triebwerkbauers hätten im Rahmen der Erwartungen gelegen, schrieb Mark Fielding am Donnerstagmorgen. Einem etwas schwächeren Wachstum hätten stärkere Margen gegenüber gestanden. Das Highlight des ersten Quartals sei der starke Free Cashflow./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 02:50 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 02:50 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: MTU Aero Engines AG Sector Perform
Unternehmen:
MTU Aero Engines AG 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
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Mark Fielding 		KGV*:
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