MTU Aero Engines Aktie 2166689 / DE000A0D9PT0
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MTU Aero Engines Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für MTU nach Zahlen mit einem Kursziel von 365 Euro auf "Sector Perform" belassen. Die Resultate des Triebwerkbauers hätten im Rahmen der Erwartungen gelegen, schrieb Mark Fielding am Donnerstagmorgen. Einem etwas schwächeren Wachstum hätten stärkere Margen gegenüber gestanden. Das Highlight des ersten Quartals sei der starke Free Cashflow./rob/tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 02:50 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: MTU Aero Engines AG Sector Perform
|
Unternehmen:
MTU Aero Engines AG
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
365.00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
287.50 €
|
Abst. Kursziel*:
26.96%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
290.50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
25.65%
|
Analyst Name::
Mark Fielding
|
KGV*:
-
Nachrichten zu MTU Aero Engines AG
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10:52
|Analyse: So bewertet JP Morgan Chase & Co. die MTU Aero Engines-Aktie (finanzen.ch)
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10:49
|MTU Aero Engines-Aktie: Sector Perform-Bewertung durch RBC Capital Markets (finanzen.ch)
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|Jefferies & Company Inc.: Buy-Note für MTU Aero Engines-Aktie (finanzen.ch)
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|EQS-PVR: MTU Aero Engines AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
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28.04.26