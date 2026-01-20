MTU Aero Engines Aktie 2166689 / DE000A0D9PT0
348.35CHF
-5.16CHF
-1.46 %
12:51:38
BRXC
20.01.2026 11:25:31
MTU Aero Engines Equal Weight
MTU Aero Engines
348.40 CHF -1.45%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für MTU mit einem Kursziel von 420 Euro auf "Equal Weight" belassen. Analystin Milene Kerner wertete am Dienstag die aktuellen Daten zu zivilen Flugzeugen aus, die derzeit nicht zum Einsatz kommen oder gänzlich außer Dienst gestellt werden. Dies lässt beispielsweise Rückschlüsse auf das Servicegeschäft des Triebwerkherstellers MTU zu./ag/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 00:20 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|
Unternehmen:
MTU Aero Engines AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
420.00 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
377.10 €
|
Abst. Kursziel*:
11.38%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
376.20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11.64%
|
Analyst Name::
Milene Kerner
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
