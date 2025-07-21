|Kurse + Charts + Realtime
14.08.2025 13:16:22
MTU Aero Engines Buy
MTU Aero Engines
362.16 CHF 5.97%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für MTU anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 450 auf 485 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Er habe seine Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebit) des Triebwerksbauers nach oben angepasst, schrieb Ian Douglas-Pennant in einer am Donnerstag vorliegenden Nachbetrachtung. Das neue Kursziel reflektiere vor allem die erhöhte Branchenbewertung./rob/la/bek;
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 13:15 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
|Zusammenfassung: MTU Aero Engines AG Buy
|
Unternehmen:
MTU Aero Engines AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
485.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
381.60 €
|
Abst. Kursziel*:
27.10%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
388.70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
24.77%
|
Analyst Name::
Ian Douglas-Pennant
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
