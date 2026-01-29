Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Microsoft Aktie 951692 / US5949181045

350.24
CHF
-19.04
CHF
-5.16 %
09:20:00
BRXC
29.01.2026 08:24:45

Microsoft Outperform

Microsoft
350.24 CHF -5.16%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Microsoft nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 640 US-Dollar belassen. Der Softwareriese habe in einem soliden Quartal die Prognosen übertroffen, die vorab noch gestiegenen Erwartungen aber nicht ganz erfüllt, schrieb Rishi Jaluria in seiner Einschätzung vom Donnerstag. Daher habe die Aktie negativ auf die nachbörslich veröffentlichten Resultate reagiert. Das robuste Wachstum der Cloud-Sparte Azure entspreche indes den Erwartungen, und die operative Disziplin sowie Effizienzgewinne hülfen, die höheren KI-Investitionen zu kompensieren. Deren Monetarisierung nehme zudem Fahrt auf, weshalb er für Wachstum und Margen Luft nach oben sehe. Die Aktie bleibe sein "Top Pick"./rob/gl/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 01:01 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 01:01 / EST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Microsoft Corp. Outperform
Unternehmen:
Microsoft Corp. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
$ 640.00
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
$ 481.63 		Abst. Kursziel*:
32.88%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 481.60 		Abst. Kursziel aktuell:
32.89%
Analyst Name::
Rishi Jaluria 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

