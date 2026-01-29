Microsoft Aktie 951692 / US5949181045
Microsoft Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Microsoft nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 640 US-Dollar belassen. Der Softwareriese habe in einem soliden Quartal die Prognosen übertroffen, die vorab noch gestiegenen Erwartungen aber nicht ganz erfüllt, schrieb Rishi Jaluria in seiner Einschätzung vom Donnerstag. Daher habe die Aktie negativ auf die nachbörslich veröffentlichten Resultate reagiert. Das robuste Wachstum der Cloud-Sparte Azure entspreche indes den Erwartungen, und die operative Disziplin sowie Effizienzgewinne hülfen, die höheren KI-Investitionen zu kompensieren. Deren Monetarisierung nehme zudem Fahrt auf, weshalb er für Wachstum und Margen Luft nach oben sehe. Die Aktie bleibe sein "Top Pick"./rob/gl/ck;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Microsoft Corp. Outperform
|
Unternehmen:
Microsoft Corp.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 640.00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 481.63
|
Abst. Kursziel*:
32.88%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 481.60
|
Abst. Kursziel aktuell:
32.89%
|
Analyst Name::
Rishi Jaluria
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Microsoft Corp.
|
05:14
|OpenAI in talks to raise $40bn in investments from Nvidia, Amazon and Microsoft (Financial Times)
|
28.01.26
|Microsoft-Wachstum lässt etwas nach - Aktie gibt wegen hoher KI-Ausgaben nach (AWP)
|
28.01.26
|Microsoft’s AI spending and disappointing cloud growth overshadow strong profits (Financial Times)
|
28.01.26
|Microsoft Aktie News: Microsoft verteidigt am Abend Vortagesniveau (finanzen.ch)
|
28.01.26
|Ausblick: Microsoft stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
28.01.26
|Microsoft Aktie News: Microsoft verteidigt am Nachmittag Vortagesniveau (finanzen.ch)
|
27.01.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones zum Handelsende im Minus (finanzen.ch)
|
27.01.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones zeigt sich am Dienstagnachmittag schwächer (finanzen.ch)
Analysen zu Microsoft Corp.
|08:24
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|23.01.26
|Microsoft Buy
|UBS AG
|22.01.26
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.01.26
|Microsoft Overweight
|Barclays Capital
|05.01.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
