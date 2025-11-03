Meta Platforms 516.03 CHF -1.98% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Meta von 850 auf 820 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Facebook-Muttergesellschaft habe im dritten Quartal zahlreiche Rekorde (Umsatz, Nutzerzahl, Erlös je Nutzer) und Marktanteilsgewinne im Bereich der Onlinewerbung verzeichnet, schrieb Ingo Wermann in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings schraubte der Experte seine Prognosen für den Gewinn je Aktie der Jahre 2025 bis 2027 nach unten./rob/edh/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 16:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 16:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.