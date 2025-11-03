Meta Platforms Aktie 14917609 / US30303M1027
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Meta Platforms (ex Facebook) Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Meta von 850 auf 820 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Facebook-Muttergesellschaft habe im dritten Quartal zahlreiche Rekorde (Umsatz, Nutzerzahl, Erlös je Nutzer) und Marktanteilsgewinne im Bereich der Onlinewerbung verzeichnet, schrieb Ingo Wermann in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings schraubte der Experte seine Prognosen für den Gewinn je Aktie der Jahre 2025 bis 2027 nach unten./rob/edh/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Meta Platforms (ex Facebook) Kaufen
|
Unternehmen:
Meta Platforms (ex Facebook)
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
$ 631.25
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
$ 629.42
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Ingo Wermann
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)
|
16:29
|Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) am Dienstagnachmittag freundlich (finanzen.ch)
|
03.11.25
|Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) am Abend mit Verlusten (finanzen.ch)
|
31.10.25