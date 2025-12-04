Meta Platforms Aktie 14917609 / US30303M1027
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Meta Platforms (ex Facebook) Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Meta auf "Overweight" mit einem Kursziel von 800 US-Dollar belassen. "Meta empfängt die Botschaften des Marktes", schrieb Doug Anmuth in einer am Donnerstag vorliegenden Studie nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg, in dem unter Berufung auf Kreise von gekürzten Ausgaben für das "Metaverse" die Rede ist. Es sei gut, dass der Konzern auf Anleger höre und bei den Ausgaben disziplinierter werde./rob/tih/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2025 / 11:41 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Meta Platforms (ex Facebook) Overweight
|
Unternehmen:
Meta Platforms (ex Facebook)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 800.00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 662.25
|
Abst. Kursziel*:
20.80%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 664.14
|
Abst. Kursziel aktuell:
20.46%
|
Analyst Name::
Doug Anmuth
|
KGV*:
-