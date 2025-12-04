Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Meta Platforms Aktie 14917609 / US30303M1027

531.73
CHF
14.95
CHF
2.89 %
18:00:03
BRXC
04.12.2025 18:36:09

Meta Platforms (ex Facebook) Overweight

Meta Platforms
531.73 CHF 2.89%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Meta auf "Overweight" mit einem Kursziel von 800 US-Dollar belassen. "Meta empfängt die Botschaften des Marktes", schrieb Doug Anmuth in einer am Donnerstag vorliegenden Studie nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg, in dem unter Berufung auf Kreise von gekürzten Ausgaben für das "Metaverse" die Rede ist. Es sei gut, dass der Konzern auf Anleger höre und bei den Ausgaben disziplinierter werde./rob/tih/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 11:41 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2025 / 11:41 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Meta Platforms (ex Facebook) Overweight
Unternehmen:
Meta Platforms (ex Facebook) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
$ 800.00
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
$ 662.25 		Abst. Kursziel*:
20.80%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
$ 664.14 		Abst. Kursziel aktuell:
20.46%
Analyst Name::
Doug Anmuth 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse