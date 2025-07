NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Meta von 790 auf 845 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit "Zuck geht All-in bei KI" betitelte Analyst Brent Thill seine am Mittwoch vorliegenden Einschätzung des Facebook-Mutterkonzerns. Besitzer Mark Zuckerberg hatte am Dienstag Milliardeninvestitionen in KI-Rechenzentren angekündigt. Thill hob zudem seine Schätzungen für das zweite Quartal und das Gesamtjahr an./rob/ag/bek;