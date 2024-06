NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Merck KGaA mit einem Kursziel von 190 Euro auf "Overweight" belassen. Frühklinische Daten des Antikörpers M9140 gegen metastasierten Darmkrebs seien ansprechend, schrieb Analyst Richard Vosser in seinem am Montag vorliegenden Kommentar zur Präsentation auf dem Asco-Krebskongress./ag/edh;