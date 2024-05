FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Merck KGaA von 185 auf 201 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Chemie- und Pharmakonzern sei überraschend gut in das Jahr 2024 gestartet, schrieb Analyst Peter Spengler in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er erwartet weiterhin neue Wachstumsimpulse aus dem Elektronik- und Life-Science-Geschäft ab der zweiten Jahreshälfte. Merck sei ein qualitativ hochwertiges Unternehmen mit einem sehr guten Verhältnis von Chancen und Risiken./tih/he;