Merck Aktie 412799 / DE0006599905
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Merck Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Merck KGaA auf "Hold" mit einem Kursziel von 129 Euro belassen. Das Segment Life Science sei ein wesentlicher, mit geringeren Risiken behafteter Wachstumsmotor des Chemie- und Pharmakonglomerats, schrieb James Vane-Tempest in einer Studie am Mittwoch. Die starke Ausrichtung auf Bioprozesstechnik mit dem Fokus auf Konsumendprodukte mache dieses Geschäft der Darmstädter strukturell attraktiv./bek/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Merck KGaA Hold
|
Unternehmen:
Merck KGaA
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
129.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
131.95 €
|
Abst. Kursziel*:
-2.24%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
132.40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-2.57%
|
Analyst Name::
James Vane-Tempest
|
KGV*:
-
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