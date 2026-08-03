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Landis+Gyr Aktie 37115349 / CH0371153492

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Rückkauf 03.08.2026 07:45:36

Landis+Gyr-Aktie: Aktienrückkauf über bis zu 50 Millionen Franken startet

Landis+Gyr-Aktie: Aktienrückkauf über bis zu 50 Millionen Franken startet

Landis+Gyr hat ein Festpreisangebot zum Rückkauf eigener Namenaktien gestartet.

Landis+Gyr
45.99 CHF 1.10%
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Der Stromzählerspezialisten bietet an, bis zu eine Million Aktien zu einem Preis von 50 Franken pro Aktie zurückzukaufen, wie es in einer Mitteilung vom Montag hiess. Die Angebotsfrist dazu läuft vom 4. bis 18. August.

Der Betrag des Aktienrückkaufprogramms beläuft sich auf bis zu 50 Millionen Franken, was laut den Angaben einem Aufschlag von 9,5 Prozent auf den letzten Schlusskurs vor der Bekanntgabe entspricht. Landis+Gyr hatte bereits vergangene Woche angekündigt, die Aktienrückkäufe beschleunigen zu wollen.

Das bisherige Aktienrückkaufprogramm 2025-2028 wurde derweil mit sofortiger Wirkung beendet, wie es weiter hiess. Im Rahmen dieses Programms hatte Landis+Gyr insgesamt 1'264'957 Aktien zu einem Gesamtwert von rund 61,9 Millionen Franken und einem Durchschnittspreis von 48,97 Franken zurückgekauft.

Nach Abschluss des Festpreisangebots plant Landis+Gyr ein neues Aktienrückkaufprogramm, um den verbleibenden Teil von 175 Millionen Dollar aus dem Verkauf des EMEA-Geschäfts an die Aktionäre zurückzuführen.

awp-robot/mk/cg

Zug (awp)

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Landis+Gyr-Aktie bricht dennoch zweistellig ein: Wachstumsschub soll sich fortsetzen

Bildquelle: Landis+Gyr
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