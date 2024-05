FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Merck KGaA vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 175 Euro belassen. Der Spezialchemie- und Pharmakonzern dürfte verhaltene Resultate präsentieren, schrieb Analyst Falko Friedrichs in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Weitaus wichtiger aber seien die Kommentare des Managements zur erwarteten Erholung in den Geschäftsbereichen Life Science und Electronics./la/edh;