Broadcom Aktie 41112361 / US11135F1012
261.96CHF
17.10CHF
6.98 %
09:07:02
BRXC
05.03.2026 07:47:29
Broadcom Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Broadcom mit einem Kursziel von 500 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Der Chipkonzern habe eine hohe Hürde genommen und den ersten Aufschlag gemacht für die im Geschäftsjahr 2027 angepeilten 100 Milliarden Dollar Umsatz mit KI-Halbleitern, schrieb Tom O'Malley am Donnerstag nach den Quartalszahlen./rob/ag/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 05:06 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 05:07 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|
Unternehmen:
Broadcom
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
$ 500.00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 317.53
|
Abst. Kursziel*:
57.47%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 316.69
|
Abst. Kursziel aktuell:
57.88%
|
Analyst Name::
Tom O'Malley
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Broadcom
