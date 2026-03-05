Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’511 0.8%  SPI 18’620 0.8%  Dow 48’739 0.5%  DAX 24’205 1.7%  Euro 0.9056 -0.1%  EStoxx50 5’871 1.7%  Gold 5’157 0.3%  Bitcoin 56’072 -0.9%  Dollar 0.7809 0.2%  Öl 83.8 1.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Swiss Re12688156Nestlé3886335UBS24476758Holcim1221405NVIDIA994529Partners Group2460882Roche1203204Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
BKB-Aktie: Konzerngewinn dank gutem Zinsengeschäft gesteigert
NVIDIA-Aktie wenig bewegt: KI-Riese priorisiert offenbar neue KI-Hardware statt China-Chips
RENK-Aktie etwas tiefer: Rüstungszulieferer erzielt Rekordumsatz - Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT und TKMS im Fokus
Lufthansa-Aktie vorerst nicht im DAX - Wechsel nur in MDAX und SDAX
JPMorgan Chase-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Februar
Suche...
Plus500 Depot

Broadcom Aktie 41112361 / US11135F1012

261.96
CHF
17.10
CHF
6.98 %
09:07:02
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

05.03.2026 07:47:29

Broadcom Overweight

Broadcom
261.79 CHF 6.91%
Kaufen Verkaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Broadcom mit einem Kursziel von 500 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Der Chipkonzern habe eine hohe Hürde genommen und den ersten Aufschlag gemacht für die im Geschäftsjahr 2027 angepeilten 100 Milliarden Dollar Umsatz mit KI-Halbleitern, schrieb Tom O'Malley am Donnerstag nach den Quartalszahlen./rob/ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 05:06 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 05:07 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf Broadcom

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Broadcom-Kurs >5 >10 >15
Fallender Broadcom-Kurs >5 >10 >15 >20
Zusammenfassung: Broadcom Overweight
Unternehmen:
Broadcom 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
$ 500.00
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
$ 317.53 		Abst. Kursziel*:
57.47%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
$ 316.69 		Abst. Kursziel aktuell:
57.88%
Analyst Name::
Tom O'Malley 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Broadcom

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Broadcom

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
07:47 Broadcom Overweight Barclays Capital
05.09.25 Broadcom Buy UBS AG
06.06.25 Broadcom Outperform Bernstein Research
13.12.24 Broadcom Buy UBS AG
13.06.24 Broadcom Overweight Barclays Capital
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Aktien in diesem Artikel

Broadcom 262.20 7.08% Broadcom