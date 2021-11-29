Mercedes-Benz Group Aktie 945657 / DE0007100000
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Mercedes-Benz von 55 auf 60 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Das operative Ergebnis des Autobauers habe 18 Prozent über der Konsensschätzung gelegen, schrieb Stephen Reitman am Donnerstag in seinem Rückblick auf den Quartalsbericht. Dies sei aber von der noch deutlicheren positiven Überraschung beim Barmittelzufluss im Industriegeschäft sowie der Ankündigung eines neuen, zwei Milliarden Euro schweren Aktienrückkaufprogramms in den Schatten gestellt worden./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Analyst:
Bernstein Research
Kursziel:
60.00 €
Rating jetzt:
Market-Perform
Kurs*:
57.07 €
Abst. Kursziel*:
5.13%
Rating update:
Market-Perform
Kurs aktuell:
57.56 €
Abst. Kursziel aktuell:
4.24%
Analyst Name::
Stephen Reitman
KGV*:
-
Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
29.10.25
|Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich zum Handelsende schwächer (finanzen.ch)
29.10.25
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich zum Handelsende schwächer (finanzen.ch)
29.10.25