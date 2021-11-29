NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Mercedes-Benz von 55 auf 60 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Das operative Ergebnis des Autobauers habe 18 Prozent über der Konsensschätzung gelegen, schrieb Stephen Reitman am Donnerstag in seinem Rückblick auf den Quartalsbericht. Dies sei aber von der noch deutlicheren positiven Überraschung beim Barmittelzufluss im Industriegeschäft sowie der Ankündigung eines neuen, zwei Milliarden Euro schweren Aktienrückkaufprogramms in den Schatten gestellt worden./rob/gl/ag;