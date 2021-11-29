Mercedes-Benz Group Aktie 945657 / DE0007100000
95.00CHF
0.80CHF
0.85 %
29.11.2021
SWX
29.10.2025 10:24:09
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
Mercedes-Benz Group
53.70 CHF 6.83%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Mercedes-Benz nach Zahlen mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Buy" belassen. Der Autohersteller habe bei operativem Gewinn (Ebit) und Free Cash Flow im dritten Quartal die Erwartungen übertroffen, schrieb Marc-Rene Tonn am Mittwoch in seiner Einschätzung. Zudem habe Mercedes beim Barmittelumschlag nun höhere Ansprüche./rob/mf/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Analyst:
Warburg Research
Kursziel:
60.00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
57.74 €
Abst. Kursziel*:
3.91%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
57.90 €
Abst. Kursziel aktuell:
3.63%
Analyst Name::
Marc-Rene Tonn
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse