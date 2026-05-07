UniCredit Aktie 35395118 / IT0005239360
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07.05.2026 09:33:36
UniCredit-Aktie nimmt zu: Milliarden-Kosten für Russland-Exit
Die italienische Grossbank UniCredit nähert sich dem Verkauf von Geschäftsteilen in Russland.
Der Verkauf solle in der ersten Jahreshälfte 2027 vollzogen werden und werde den Gewinn der UniCredit voraussichtlich mit 3 bis 3,3 Milliarden Euro belasten, hiess es weiter. Die Gewinnziele, die sich UniCredit-Chef Andrea Orcel für die Jahre 2028 bis 2030 gesetzt hat, sollen davon nicht betroffen sein.
Künftig will sich die UniCredit in Russland vor allem auf den internationalen Zahlungsverkauf in Euro und US-Dollar für westliche und russische Geschäftskunden konzentrieren, die nicht von Sanktionen betroffen sind. Seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine im Jahr 2022 haben die Europäische Union, die USA und andere Staaten Geschäfte mit Russland und russischen Kunden immer weiter beschränkt.
Die UniCredit-Aktie gewinnt im Heimathandel zeitweise 1,30 Prozent auf 72,24 Euro.
/stw/stk
MAILAND (awp international)
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