Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’136 0.8%  SPI 18’551 0.9%  Dow 49’499 -0.3%  DAX 24’292 1.4%  Euro 0.9165 0.0%  EStoxx50 5’882 0.0%  Gold 4’613 -0.2%  Bitcoin 61’132 2.5%  Dollar 0.7827 0.1%  Öl 109.1 -4.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA994529UBS24476758Roche1203204Nestlé3886335Alphabet A29798540Roche149905998Partners Group2460882Novartis1200526Apple908440
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
NVIDIA & Co. vor Turnaround? Goldman Sachs sieht Trendwende für "10er-Regel"-Aktien kommen
Zoll-Schock aus den USA: Trump kündigt 25-Prozent-Strafzölle auf EU-Autos an - Autoaktien unter Druck
KW 18: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Bullen-Comeback an der Wall Street: BlackRock und Citi setzten trotz Nahost-Konflikt auf US-Markt
Tesla-Aktie im Fokus: Schwaches Optimus-Update sorgt für lange Gesichter bei Anlegern
Suche...
Plus500 Depot

Merck Aktie 10683053 / US58933Y1055

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Index im Blick 01.05.2026 22:33:47

NYSE-Handel Dow Jones zeigt sich zum Ende des Freitagshandels schwächer

NYSE-Handel Dow Jones zeigt sich zum Ende des Freitagshandels schwächer

Das machte das Börsenbarometer in New York zum Handelsschluss.

Salesforce
141.53 CHF -0.36%
Kaufen Verkaufen

Am Freitag bewegte sich der Dow Jones via NYSE schlussendlich 0.31 Prozent leichter bei 49’499.27 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 19.612 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 1.79 Prozent leichter bei 48’762.93 Punkten in den Freitagshandel, nach 49’652.14 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 49’988.56 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 49’496.47 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Dow Jones bislang ein Plus von 0.788 Prozent. Noch vor einem Monat, am 01.04.2026, betrug der Dow Jones-Kurs 46’565.74 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wurde am vorherigen Handelstag, dem 30.01.2026, mit 48’892.47 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 01.05.2025, erreichte der Dow Jones einen Stand von 40’752.96 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2.31 Prozent zu. Bei 50’512.79 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 45’057.28 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Salesforce (+ 4.13 Prozent auf 183.82 USD), Apple (+ 3.24 Prozent auf 280.14 USD), Merck (+ 2.73 Prozent auf 112.16 USD), Microsoft (+ 1.63 Prozent auf 414.44 USD) und Amazon (+ 1.21 Prozent auf 268.26 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen hingegen Amgen (-4.75 Prozent auf 329.82 USD), 3M (-2.74 Prozent auf 142.50 USD), McDonalds (-2.37 Prozent auf 286.64 USD), Chevron (-1.39 Prozent auf 190.63 USD) und Johnson Johnson (-1.16 Prozent auf 227.19 USD) unter Druck.

Dow Jones-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Die Aktie im Dow Jones mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 33’940’040 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im Dow Jones mit 4.332 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Aktien im Fokus

In diesem Jahr präsentiert die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9.70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Im Index weist die Verizon-Aktie mit 5.88 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zur Dow Jones-Realtime-Indikation
Die Tops und Flops im Dow Jones
Analysen zu Dow Jones-Aktien

Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

Nachrichten zu American Express Co.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu American Express Co.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Chip-Aktien fürs BX Musterportfolio: Cadence, Arista & BE Semiconductor im Check

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt:
NEU✅ Cadence Design Systems – US1273871087
NEU✅ Arista Networks – US0404132054
NEU✅ BE Semiconductor – NL0012866412

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Chip-Aktien fürs BX Musterportfolio: Cadence, Arista & BE Semiconductor im Check

Inside Trading & Investment

30.04.26 Die Magnificent 7 als Technologiezentrum der Märkte
30.04.26 Julius Bär: 12.24% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (59%) auf Lonza Group AG, Swissquote Group Holding SA, Flughafen Zurich AG
30.04.26 UBS Logo UBS KeyInvest: Weltraumwirtschaft – Startschuss für das Mega-IPO/Alcon – Interessante Neuemission
30.04.26 Stimmung droht zu kippen
30.04.26 Marktüberblick: Ölpreise weiter im Rallymodus
29.04.26 3 Chip-Aktien fürs BX Musterportfolio: Cadence, Arista & BE Semiconductor im Check
28.04.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Givaudan, Partners Group, Swiss Life
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
April 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Anleger schicken Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Vormittag auf rotes Terrain
KW 18: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
April 2026: So performten die DAX-Aktien im vergangenen Monat
Lufthansa-Aktie fester: Deutsche Lufthansa erhält erneut "BBB-"-Rating von Scope
Milliardär enthüllt einfache Börsenstrategie für erfolgreiche Aktien-Investments
Santhera-Aktie rutscht ab: Ex-Idorsia-Chefin Srishti Gupta als Verwaltungsratsmitglied vorgeschlagen
EZB, Fed und Tech-Bilanzen im Blickpunkt: SMI und DAX gehen mit klaren Gewinnen ins lange Wochenende
UBS Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von UBS

Top-Rankings

Bitcoin, Ethereum & Co.: Gewinner und Verlierer - Die Top Flop Kryptowährungen in KW 18/26
Welche Kryptowährung macht das Rennen?
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Rohstoffpreise Entwicklung: Gewinner und Verlierer in KW 18/26
Welcher Rohstoff macht das Rennen?
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
April 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der April 2026 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich die ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
Dow Jones 49’499.27 -0.31%