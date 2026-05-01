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01.05.2026 22:33:47
NYSE-Handel Dow Jones zeigt sich zum Ende des Freitagshandels schwächer
Das machte das Börsenbarometer in New York zum Handelsschluss.
Am Freitag bewegte sich der Dow Jones via NYSE schlussendlich 0.31 Prozent leichter bei 49’499.27 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 19.612 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 1.79 Prozent leichter bei 48’762.93 Punkten in den Freitagshandel, nach 49’652.14 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 49’988.56 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 49’496.47 Punkten verzeichnete.
So entwickelt sich der Dow Jones im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche verzeichnet der Dow Jones bislang ein Plus von 0.788 Prozent. Noch vor einem Monat, am 01.04.2026, betrug der Dow Jones-Kurs 46’565.74 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wurde am vorherigen Handelstag, dem 30.01.2026, mit 48’892.47 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 01.05.2025, erreichte der Dow Jones einen Stand von 40’752.96 Punkten.
Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2.31 Prozent zu. Bei 50’512.79 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 45’057.28 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones
Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Salesforce (+ 4.13 Prozent auf 183.82 USD), Apple (+ 3.24 Prozent auf 280.14 USD), Merck (+ 2.73 Prozent auf 112.16 USD), Microsoft (+ 1.63 Prozent auf 414.44 USD) und Amazon (+ 1.21 Prozent auf 268.26 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen hingegen Amgen (-4.75 Prozent auf 329.82 USD), 3M (-2.74 Prozent auf 142.50 USD), McDonalds (-2.37 Prozent auf 286.64 USD), Chevron (-1.39 Prozent auf 190.63 USD) und Johnson Johnson (-1.16 Prozent auf 227.19 USD) unter Druck.
Dow Jones-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen
Die Aktie im Dow Jones mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 33’940’040 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im Dow Jones mit 4.332 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.
Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Aktien im Fokus
In diesem Jahr präsentiert die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9.70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Im Index weist die Verizon-Aktie mit 5.88 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.ch
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