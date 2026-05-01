AUMOVIO Aktie 148438157 / DE000AUM0V10
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AUMOVIO Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Aumovio nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen. Analyst Jose M Asumendi reduzierte die Schätzungen für die Ergebnisse des Automobilzulieferers 2026 und 2027 im Schnitt um 18 Prozent. Dies sei vorwiegend Aufwendungen für eine Restrukturierung geschuldet, so der Experte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/bek/la;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 14:07 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AUMOVIO Overweight
|
Unternehmen:
AUMOVIO
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
62.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
37.30 €
|
Abst. Kursziel*:
66.22%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
37.20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
66.67%
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Analyst Name::
Jose M Asumendi
|
KGV*:
-
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