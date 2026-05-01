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07.05.2026 15:24:28

AUMOVIO Overweight

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Aumovio nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen. Analyst Jose M Asumendi reduzierte die Schätzungen für die Ergebnisse des Automobilzulieferers 2026 und 2027 im Schnitt um 18 Prozent. Dies sei vorwiegend Aufwendungen für eine Restrukturierung geschuldet, so der Experte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/bek/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 14:07 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 14:07 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: AUMOVIO Overweight
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Analyst Name::
Jose M Asumendi 		KGV*:
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