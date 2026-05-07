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Linde Aktie 124625792 / IE000S9YS762

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07.05.2026 14:00:19

Linde Outperform

Linde
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Linde auf "Outperform" mit einem Kursziel von 561 US-Dollar belassen. Der 110 Milliarden US-Dollar schwere Industriegasemarkt sei wenig anfällig für Zyklen, könne für die vergangenen 44 Jahren durchschnittliche Wachstumsraten von rund 5,6 Prozent per annum vorweisen und habe trotz des Nahostkriegs weiter gute Aussichten, schrieb James Hooper in einer am Donnerstag vorliegenden Brancheneinschätzung. Die Preissetzungsmacht in diesem konsolidierten Markt sorge für hohe Margen der großen Branchenvertreter. Hoopers Favorit ist die Aktie von Linde - vor Air Products und Air Liquide, die er ebenfalls mit "Outferform" bewertet./gl/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 17:55 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 04:02 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Linde plc Outperform
Unternehmen:
Linde plc 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
$ 561.00
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
$ 501.87 		Abst. Kursziel*:
11.78%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 501.84 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
James Hooper 		KGV*:
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