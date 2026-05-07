NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Linde auf "Outperform" mit einem Kursziel von 561 US-Dollar belassen. Der 110 Milliarden US-Dollar schwere Industriegasemarkt sei wenig anfällig für Zyklen, könne für die vergangenen 44 Jahren durchschnittliche Wachstumsraten von rund 5,6 Prozent per annum vorweisen und habe trotz des Nahostkriegs weiter gute Aussichten, schrieb James Hooper in einer am Donnerstag vorliegenden Brancheneinschätzung. Die Preissetzungsmacht in diesem konsolidierten Markt sorge für hohe Margen der großen Branchenvertreter. Hoopers Favorit ist die Aktie von Linde - vor Air Products und Air Liquide, die er ebenfalls mit "Outferform" bewertet./gl/bek;