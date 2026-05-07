Linde Aktie 124625792 / IE000S9YS762
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Linde Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Linde auf "Outperform" mit einem Kursziel von 561 US-Dollar belassen. Der 110 Milliarden US-Dollar schwere Industriegasemarkt sei wenig anfällig für Zyklen, könne für die vergangenen 44 Jahren durchschnittliche Wachstumsraten von rund 5,6 Prozent per annum vorweisen und habe trotz des Nahostkriegs weiter gute Aussichten, schrieb James Hooper in einer am Donnerstag vorliegenden Brancheneinschätzung. Die Preissetzungsmacht in diesem konsolidierten Markt sorge für hohe Margen der großen Branchenvertreter. Hoopers Favorit ist die Aktie von Linde - vor Air Products und Air Liquide, die er ebenfalls mit "Outferform" bewertet./gl/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 04:02 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Linde plc Outperform
|
Unternehmen:
Linde plc
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
$ 561.00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 501.87
|
Abst. Kursziel*:
11.78%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 501.84
|
Abst. Kursziel aktuell:
11.79%
|
Analyst Name::
James Hooper
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Linde plc
|
05.05.26
|EQS-News: Linde Earns Dow Jones Best-in-Class and S&P Global Recognition for Sustainability Leadership (EQS Group)
|
01.05.26
|EQS-News: Linde Reports First-Quarter 2026 Results (Earnings Release Tables Attached) (EQS Group)
|
30.04.26
|Ausblick: Linde stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
28.04.26
|S&P 500-Wert Linde-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Linde von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
27.04.26
|EQS-News: Linde Declares Dividend in Second Quarter 2026 (EQS Group)
|
22.04.26
|EQS-News: Ethisphere Names Linde to 2026 World's Most Ethical Companies® List (EQS Group)
|
21.04.26
|S&P 500-Titel Linde-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Linde von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
17.04.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 schlussendlich in der Gewinnzone (finanzen.ch)
Analysen zu Linde plc
|14:00
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|06.05.26
|Linde Halten
|DZ BANK
|05.05.26
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|04.05.26
|Linde Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.05.26
|Linde Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:00
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|06.05.26
|Linde Halten
|DZ BANK
|05.05.26
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|04.05.26
|Linde Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.05.26
|Linde Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:00
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|05.05.26
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|04.05.26
|Linde Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.05.26
|Linde Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.05.26
|Linde Buy
|UBS AG
|06.05.26
|Linde Halten
|DZ BANK
|26.03.26
|Linde Halten
|DZ BANK
|09.02.26
|Linde Halten
|DZ BANK
|06.02.26
|Linde Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.06.25
|Linde Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Linde plc
|390.35
|-0.24%
Aktuelle Aktienanalysen
|14:21
|
RBC Capital Markets
McDonald's Sector Perform
|14:21
|
Jefferies & Company Inc.
PVA TePla Buy
|14:00
|
Bernstein Research
Linde Outperform
|13:49
|
Barclays Capital
Swiss Re Underweight
|13:47
|
Barclays Capital
Siemens Healthineers Overweight
|13:44
|
Barclays Capital
Shell Overweight
|13:41
|
Barclays Capital
Fresenius Medical Care Equal Weight