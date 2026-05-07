McDonald's Aktie 950605 / US5801351017
07.05.2026 15:41:36
McDonald's-Aktie tiefer: Profitierte von teureren Bestellungen
Die Kunden der Schnellrestaurant-Kette McDonald's in in den Vereinigten Staaten haben im ersten Quartal wieder vermehrt zugegriffen.
Weltweit erlöste McDonald's in den ersten drei Monaten gut 6,5 Milliarden Dollar (5,5 Mrd Euro), das waren 9 Prozent mehr als noch vor einem Jahr, wie der Konzern am Donnerstag in Chicago mitteilte. Dabei kam McDonald's auch die schwache Heimatwährung zugute, wechselkursbereinigt stieg der Umsatz um 4 Prozent.
Auf dem US-Markt kletterte der Umsatz auf vergleichbarer Fläche um 3,9 Prozent, nachdem die Burger-Kette hier im Vorjahr noch eine eingetrübte Verbraucherstimmung gespürt hatte. Analysten hatten allerdings mit einem vergleichbaren Plus von 4,1 Prozent gerechnet.
McDonald's hat in den vergangenen Jahren sein Preis-Leistungs-Angebot geschärft, um Kunden mit knapperem Budget anzusprechen. So setzte der Konzern zuletzt wieder stärker auf günstigere Komplett-Menüs, bot aber auch höherpreisige Burger wie den "Big Arch" an. Flächenbereinigt legten die Erlöse in den ersten drei Monaten auch in Grossbritannien, Deutschland, Australien und Japan zu.
Der bereinigte Gewinn je Aktie zog im ersten Quartal um 6 Prozent auf 2,83 US-Dollar an und lag damit über dem Analystenkonsens. McDonald's hatte zuvor erklärt, dass sich der Schwung aus dem starken Jahresende 2025 auch 2026 fortgesetzt habe, zugleich aber gewarnt, dass Schneestürme im ersten Quartal die Ergebnisse belasten dürften.
Die McDonald's-Aktie verliert im NYSE-Handel stellenweise 0,29 Prozent auf 283,26 US-Dollar.
/tav/mis/stk
CHICAGO (awp international)
Analysen zu McDonald's Corp.
|14:21
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.05.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
|11.03.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.03.26
|McDonald's Market-Perform
|Bernstein Research
|04.03.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
