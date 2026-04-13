LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie 507170 / FR0000121014
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LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für LVMH nach Umsatzzahlen zum ersten Quartal mit einem Kursziel von 570 Euro auf "Equal Weight" belassen. Die Erlöse des Luxusgüterkonzerns hätten den Erwartungen entsprochen, schrieb Carole Madjo am Montagabend in ihrer ersten Reaktion. Bei der Sparte Mode & Lederwaren habe es jedoch nicht die erhoffte positive Überraschung gegeben./rob/edh/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 18:03 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. Equal Weight
|
Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
570.00 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
471.50 €
|
Abst. Kursziel*:
20.89%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
473.10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
20.48%
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Analyst Name::
Carole Madjo
|
KGV*:
-
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