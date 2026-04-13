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LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie 507170 / FR0000121014

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09:19:12
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14.04.2026 09:28:48

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Equal Weight

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für LVMH nach Umsatzzahlen zum ersten Quartal mit einem Kursziel von 570 Euro auf "Equal Weight" belassen. Die Erlöse des Luxusgüterkonzerns hätten den Erwartungen entsprochen, schrieb Carole Madjo am Montagabend in ihrer ersten Reaktion. Bei der Sparte Mode & Lederwaren habe es jedoch nicht die erhoffte positive Überraschung gegeben./rob/edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 18:02 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 18:03 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. Equal Weight
Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
570.00 €
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Equal Weight 		Kurs*:
471.50 € 		Abst. Kursziel*:
20.89%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
473.10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Carole Madjo 		KGV*:
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