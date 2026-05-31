Analysten sehen für LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie Luft nach oben

Im vergangenen Mai haben 4 Experten die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton wie folgt eingeschätzt.

3 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton mit Halten ein.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 590,00 EUR für die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie, was einem Anstieg von 109,05 EUR zum aktuellen PAR-Kurs von 480,95 EUR gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum RBC Capital Markets 600,00 EUR 24,75 28.05.2026 Bernstein Research 600,00 EUR 24,75 25.05.2026 Barclays Capital 600,00 EUR 24,75 12.05.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 560,00 EUR 16,44 11.05.2026

Redaktion finanzen.ch