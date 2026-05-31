LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie 507170 / FR0000121014
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Monats-Einschätzungen
|
31.05.2026 18:00:38
Analysten sehen für LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie Luft nach oben
Analysten haben im abgelaufenen Monat die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie unter die Lupe genommen.
Im vergangenen Mai haben 4 Experten die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton wie folgt eingeschätzt.
3 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton mit Halten ein.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 590,00 EUR für die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie, was einem Anstieg von 109,05 EUR zum aktuellen PAR-Kurs von 480,95 EUR gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|RBC Capital Markets
|600,00 EUR
|24,75
|28.05.2026
|Bernstein Research
|600,00 EUR
|24,75
|25.05.2026
|Barclays Capital
|600,00 EUR
|24,75
|12.05.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|560,00 EUR
|16,44
|11.05.2026
Redaktion finanzen.ch
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Richemont: Luxus-Titel mit Kaufsignal
Richemont sendet gleich doppelt Kaufsignale: Charttechnisch hat die Aktie wichtige Widerstände überwunden, fundamental stützen robuste Zahlen. Die Chancen stehen gut, dass der SMI-Titel das Jahreshoch ins Visier nimmt.Weiterlesen!
Nachrichten zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|
29.05.26
|Börse Paris in Rot: CAC 40 schlussendlich in Rot (finanzen.ch)
|
29.05.26
|CAC 40 aktuell: So steht der CAC 40 aktuell (finanzen.ch)
|
29.05.26
|Gewinne in Paris: So entwickelt sich der CAC 40 am Freitagmittag (finanzen.ch)
|
29.05.26
|Handel in Paris: CAC 40 startet mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
28.05.26
|Donnerstagshandel in Paris: CAC 40 verbucht zum Ende des Donnerstagshandels Abschläge (finanzen.ch)
|
28.05.26
|Schwacher Wochentag in Paris: CAC 40 fällt am Nachmittag zurück (finanzen.ch)
|
28.05.26
|Verluste in Paris: CAC 40 fällt mittags zurück (finanzen.ch)
|
28.05.26
|Handel in Paris: CAC 40 zeigt sich zum Start schwächer (finanzen.ch)
Analysen zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|28.05.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|25.05.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|12.05.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Overweight
|Barclays Capital
|11.05.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.04.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|28.05.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|25.05.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|12.05.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Overweight
|Barclays Capital
|11.05.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.04.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|28.05.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|25.05.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|12.05.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Overweight
|Barclays Capital
|28.04.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|17.04.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|11.05.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.04.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.04.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Equal Weight
|Barclays Capital
|14.04.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.04.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
Magnificent 7 im Check – Hype vorbei oder weiter Chancen an der Börse? Wallstreet Live mit Tim Schäfer
In diesem Interview sprechen wir mit Tim Schäfer direkt aus New York über die sogenannten „Magnificent 7“ – also die grossen Tech-Giganten wie Microsoft, Apple, Amazon, Tesla oder NVIDIA. Nach dem riesigen KI-Hype der letzten Jahre stellt sich die Frage: Sind die Aktien noch attraktiv oder bereits zu teuer?
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Aktienindizes erzielen neue Rekorde -- SMI geht freundlich ins Wochenende -- DAX letztlich stabil -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt legte am Freitag zu, während der deutsche Leitindex kaum vom Fleck kam. Der Dow erreichte ein neues Allzeithoch. Die Börsen in Fernost präsentierten sich vor dem Wochenende grösstenteils freundlich.