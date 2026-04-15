LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie 507170 / FR0000121014
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LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für LVMH nach Umsatzzahlen von 570 auf 560 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die veröffentlichten Erlöse des ersten Quartals des Luxusgüterkonzerns hätten die Konsensschätzungen verfehlt, schrieb Nick Anderson in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Grund dafür sei vor allem der Nahostkonflikt. Die Geschäftsentwicklung in den USA sieht er positiv, die in China sei dagegen "weniger überzeugend"./ck/rob/men;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. Hold
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Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
560.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
482.05 €
|
Abst. Kursziel*:
16.17%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
478.35 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
17.07%
|
Analyst Name::
Nick Anderson
|
KGV*:
-
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