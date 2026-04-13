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LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie 507170 / FR0000121014

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13.04.2026
BRXC
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14.04.2026 06:41:29

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für LVMH von 610 auf 510 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Kleine operative Fortschritte würden durch die Belastungen des Nahost-Konflikts überschattet, schrieb James Grzinic am Montagabend nach leicht enttäuschenden Umsatzzahlen des Luxuskonzerns./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 17:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 17:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. Hold
Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
510.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
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9.13%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
472.05 € 		Abst. Kursziel aktuell:
8.04%
Analyst Name::
James Grzinic 		KGV*:
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* Zum Zeitpunkt der Analyse

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