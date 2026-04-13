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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für LVMH von 610 auf 510 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Kleine operative Fortschritte würden durch die Belastungen des Nahost-Konflikts überschattet, schrieb James Grzinic am Montagabend nach leicht enttäuschenden Umsatzzahlen des Luxuskonzerns./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 17:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 17:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.