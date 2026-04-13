LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie 507170 / FR0000121014
438.07CHF
-11.76CHF
-2.61 %
13.04.2026
BRXC
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14.04.2026 06:41:29
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
438.07 CHF -2.61%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für LVMH von 610 auf 510 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Kleine operative Fortschritte würden durch die Belastungen des Nahost-Konflikts überschattet, schrieb James Grzinic am Montagabend nach leicht enttäuschenden Umsatzzahlen des Luxuskonzerns./rob/ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 17:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 17:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. Hold
|
Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
510.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
467.35 €
|
Abst. Kursziel*:
9.13%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
472.05 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
8.04%
|
Analyst Name::
James Grzinic
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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