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LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie 507170 / FR0000121014

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17.04.2026 13:59:31

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für LVMH auf "Outperform" mit einem Kursziel von 600 Euro belassen. Die Investoren nähmen den Luxusgütersektor aufgrund der schleppenden China-Nachfrage und des Nahost-Konflikts wieder genauer unter die Lupe, schrieb Luca Solca in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Zu den Qualitätswerten zählt der Experte Hermes und Richemont, Dynamikpotenzial sieht er unter anderem bei LVMH und EssilorLuxottica./edh/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 19:32 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2026 / 05:30 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. Outperform
Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
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Rating update:
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Analyst Name::
Luca Solca 		KGV*:
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