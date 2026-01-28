Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’081 -1.0%  SPI 18’151 -0.8%  Dow 49’003 -0.8%  DAX 24’817 -0.3%  Euro 0.9197 0.3%  EStoxx50 5’987 -0.1%  Gold 5’277 1.9%  Bitcoin 68’218 0.3%  Dollar 0.7676 0.8%  Öl 67.6 -0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Swiss Re12688156Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Lonza1384101
Top News
Luxuskonzern LVMH mit Ergebisrückgang: LVMH-Aktie bricht ein
Volvo-Aktie stärker: LKW-Bauer überrascht im Schlussquartal - Auftrieb in Nordamerika erwartet
Apple-Aktie im Fokus: Wer der Nachfolger von Tim Cook werden könnte
Ausblick: Nokia stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Erdgas und Silber am Mittwochvormittag
Suche...
Plus500 Depot

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie 507170 / FR0000121014

510.69
CHF
-32.94
CHF
-6.06 %
09:00:30
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

28.01.2026 09:19:38

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
510.69 CHF -6.06%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für LVMH nach Quartalszahlen von 715 auf 705 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Luxusgüterkonzern habe die Umsatzerwartungen weitgehend erfüllt und mit dem operativen Ergebnis (Ebit) positiv überrascht, schrieb Adam Cochrane am Dienstagabend in seiner ersten Reaktion. Die Angst vor einem schwachen China-Geschäft nach Aussagen von Konkurrent Richemont habe sich als unbegründet erwiesen. Cochrane senkte seine Ergebnisschätzungen, sieht die Zahlen aber als Beleg für eine Trendwende. Er sieht 2026 weiter gute Aussichten für den europäischen Sektor./gl/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2026 / 21:40 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Kurs >5 >10 >15 >20
Fallender LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Kurs >5 >15
Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. Buy
Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
705.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
545.00 € 		Abst. Kursziel*:
29.36%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
544.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
29.60%
Analyst Name::
Adam Cochrane 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
08:09 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy UBS AG
06:11 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold Jefferies & Company Inc.
06:11 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral JP Morgan Chase & Co.
27.01.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform RBC Capital Markets
26.01.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy UBS AG
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen