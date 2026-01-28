LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie 507170 / FR0000121014
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für LVMH nach Quartalszahlen von 715 auf 705 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Luxusgüterkonzern habe die Umsatzerwartungen weitgehend erfüllt und mit dem operativen Ergebnis (Ebit) positiv überrascht, schrieb Adam Cochrane am Dienstagabend in seiner ersten Reaktion. Die Angst vor einem schwachen China-Geschäft nach Aussagen von Konkurrent Richemont habe sich als unbegründet erwiesen. Cochrane senkte seine Ergebnisschätzungen, sieht die Zahlen aber als Beleg für eine Trendwende. Er sieht 2026 weiter gute Aussichten für den europäischen Sektor./gl/ck;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. Buy
|
Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
705.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
545.00 €
|
Abst. Kursziel*:
29.36%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
544.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
29.60%
|
Analyst Name::
Adam Cochrane
|
KGV*:
-
Nachrichten zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|
09:29
|Schwacher Handel: CAC 40 verbucht zum Handelsstart Verluste (finanzen.ch)
|
27.01.26
|Luxuskonzern LVMH mit Ergebisrückgang: LVMH-Aktie verliert (AWP)
|
27.01.26
|LVMH chief Arnault laments geopolitical strife as sales rise (Financial Times)
|
27.01.26
|Gewinne in Paris: CAC 40 zum Ende des Dienstagshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
27.01.26
|Börse Paris: CAC 40 legt am Dienstagnachmittag zu (finanzen.ch)
|
27.01.26
|Freundlicher Handel in Paris: CAC 40 am Dienstagmittag fester (finanzen.ch)
|
27.01.26
|Handel in Paris: CAC 40 steigt zum Start des Dienstagshandels (finanzen.ch)
|
26.01.26
|Montagshandel in Paris: CAC 40 präsentiert sich zum Handelsende schwächer (finanzen.ch)
Analysen zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|08:09
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|06:11
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:11
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.01.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|26.01.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|08:09
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|06:11
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:11
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.01.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|26.01.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|08:09
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|27.01.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|26.01.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|21.01.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|20.01.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|06:11
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:11
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.12.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|510.69
|-6.06%
