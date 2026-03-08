London Stock Exchange Aktie 2477098 / GB00B0SWJX34
89.57CHF
-1.15CHF
-1.26 %
11:56:23
09.03.2026 10:31:33
London Stock Exchange (LSE) Buy
London Stock Exchange
89.57 CHF -1.26%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für London Stock Exchange nach Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 11400 Pence auf "Buy" belassen. Diese hätten für mehr Klarheit und damit Zuversicht gesorgt, schrieb Benjamin Goy in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Er hob die bereits über den Konsensschätzungen liegenden Prognosen um jeweils ein Prozent an./bek/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|
Unternehmen:
London Stock Exchange (LSE)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
114.00 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
96.50 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
86.96 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Benjamin Goy
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu London Stock Exchange (LSE)
|
10:02
|FTSE 100-Wert London Stock Exchange (LSE)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in London Stock Exchange (LSE) von vor 5 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
06.03.26
|Stockpickers: London Stock Exchange, Johnson Service Group, Greggs (Financial Times)
|
06.03.26
|Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 präsentiert sich nachmittags leichter (finanzen.ch)
|
05.03.26
|Schwacher Handel: STOXX 50 zeigt sich am Donnerstagnachmittag schwächer (finanzen.ch)
|
05.03.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 notiert zum Handelsstart im Minus (finanzen.ch)
|
04.03.26
|Zuversicht in London: Anleger lassen FTSE 100 am Mittwochmittag steigen (finanzen.ch)
|
04.03.26
|Pluszeichen in Europa: STOXX 50 notiert im Plus (finanzen.ch)
|
04.03.26
|STOXX-Handel: STOXX 50 startet in der Gewinnzone (finanzen.ch)
Analysen zu London Stock Exchange (LSE)
|10:31
|London Stock Exchange Buy
|Deutsche Bank AG
|08:03
|London Stock Exchange Overweight
|Barclays Capital
|04.03.26
|London Stock Exchange Outperform
|RBC Capital Markets
|03.03.26
|London Stock Exchange Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.02.26
|London Stock Exchange Outperform
|RBC Capital Markets
|28.02.25
|London Stock Exchange Hold
|Deutsche Bank AG
|22.01.25
|London Stock Exchange Hold
|Deutsche Bank AG
|12.12.24
|London Stock Exchange Hold
|Deutsche Bank AG
|29.11.24
|London Stock Exchange Neutral
|UBS AG
|30.10.24
|London Stock Exchange Hold
|Deutsche Bank AG
