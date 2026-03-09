Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
London Stock Exchange Aktie 2477098 / GB00B0SWJX34

89.57
CHF
-1.15
CHF
-1.26 %
09:11:46
BRXC
09.03.2026 08:03:50

London Stock Exchange (LSE) Overweight

London Stock Exchange
89.40 CHF -1.45%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für London Stock Exchange nach einer Investorenveranstaltung mit einem Kursziel von 12500 Pence auf "Overweight" belassen. Der Börsenbetreiber und Finanzdienstleister setze unverändert auf ein Abonnement-basiertes Geschäftsmodell, schrieb Michael Sanderson am Sonntag. Umsatzmodelle, die auf dem Umfang von Datennutzung basierten, kämen wohl frühestens 2027 in Betracht./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.03.2026 / 18:44 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: London Stock Exchange (LSE) Overweight
Unternehmen:
London Stock Exchange (LSE) 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
125.00 £
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
96.50 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
87.92 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Michael Sanderson 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

