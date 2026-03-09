London Stock Exchange 89.40 CHF -1.45% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für London Stock Exchange nach einer Investorenveranstaltung mit einem Kursziel von 12500 Pence auf "Overweight" belassen. Der Börsenbetreiber und Finanzdienstleister setze unverändert auf ein Abonnement-basiertes Geschäftsmodell, schrieb Michael Sanderson am Sonntag. Umsatzmodelle, die auf dem Umfang von Datennutzung basierten, kämen wohl frühestens 2027 in Betracht./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.03.2026 / 18:44 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 04:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.