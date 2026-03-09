London Stock Exchange Aktie 2477098 / GB00B0SWJX34
London Stock Exchange (LSE) Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für London Stock Exchange nach einer Investorenveranstaltung mit einem Kursziel von 12500 Pence auf "Overweight" belassen. Der Börsenbetreiber und Finanzdienstleister setze unverändert auf ein Abonnement-basiertes Geschäftsmodell, schrieb Michael Sanderson am Sonntag. Umsatzmodelle, die auf dem Umfang von Datennutzung basierten, kämen wohl frühestens 2027 in Betracht./rob/bek/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: London Stock Exchange (LSE) Overweight
|
Unternehmen:
London Stock Exchange (LSE)
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
125.00 £
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
96.50 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
87.92 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Michael Sanderson
|
KGV*:
-
