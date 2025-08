NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Linde nach Zahlen für das zweite Quartal von 470 auf 475 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Gewinndynamik des Industriegaskonzerns sei in guter Verfassung, schrieb Analyst Jeffrey Zekauskas in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Experte hob seine Gewinnerwartungen für 2025 und 2026 etwas an./rob/mis/ck;