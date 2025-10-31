Linde Aktie 124625792 / IE000S9YS762
338.93CHF
-9.15CHF
-2.63 %
09:06:44
BRXC
31.10.2025 13:35:14
Linde Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Linde nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 519 US-Dollar belassen. James Hooper betonte am Freitag in einem ersten Kommentar, dass der Industriegaskonzern wieder einmal beim bereinigten Gewinn je Aktie die Erwartungen übertroffen habe. Es sei schon der 27. Quartalsbericht, indem Linde dies gelungen sei. Der Ausblick sei aber eingeengt statt angehoben worden./rob/tih/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 10:51 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 10:51 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Linde plc Outperform
|
Unternehmen:
Linde plc
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
$ 519.00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 429.91
|
Abst. Kursziel*:
20.72%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 421.91
|
Abst. Kursziel aktuell:
23.01%
|
Analyst Name::
James Hooper
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Linde plc
|
10:30
|EQS-News: Linde Reports Third-Quarter 2025 Results (Earnings Release Tables Attached) (EQS Group)
|
30.10.25
|Ausblick: Linde präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
28.10.25
|S&P 500-Wert Linde-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Linde von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.ch)
|
27.10.25
|EQS-News: Linde Declares Dividend in Fourth Quarter 2025 (EQS Group)
|
16.10.25
|Erste Schätzungen: Linde stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
14.10.25
|S&P 500-Wert Linde-Aktie: So viel hätte eine Investition in Linde von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
07.10.25
|S&P 500-Wert Linde-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Linde von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
06.10.25
|EQS-News: Linde Announces Third Quarter 2025 Earnings and Conference Call Schedule (EQS Group)
Analysen zu Linde plc
|14:42
|Linde Outperform
|RBC Capital Markets
|13:35
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|30.10.25
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|13.10.25
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|19.08.25
|Linde Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Linde plc
|338.93
|-2.63%
