NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für LEG von 88 auf 92 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Nachdem Konkurrent Vonovia die Wachstumsprognose für die Mieteinnahmen angehoben habe, habe er auch seine Schätzungen für LEG ein wenig erhöht, schrieb Analyst Neil Green in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie./gl/mis;