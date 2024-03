LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat LEG von "Underweight" auf "Overweight" doppelt hochgestuft und das Kursziel von 55 auf 90 Euro angehoben. Analyst Paul May hält LEG laut einer am Montag vorliegenden Studie zur deutschen Wohnimmobilienbranche hier für die aktuell beste Anlagechance. Die AFFO-Rendite (Adjusted Funds From Operations) sei hier attraktiver und das Unternehmen zudem offen für Kapitalmaßnahmen zur Finanzierung von Investments. Insgesamt sieht May den Sektor aber weiter skeptisch./ag/ajx;