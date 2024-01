NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat LEG von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 77 auf 80 Euro angehoben. Analyst Pierre-Emmanuel Clouard erwähnte in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie zu Immobilienwerten zehn Anlageideen für 2024. Der Sektor werde insgesamt wohl von Zinssenkungen profitieren und aus Bewertungssicht sei er attraktiv. Allerdings sei der Markt zu optimistisch für die Zeitpunkte der Zinsschritte, was für stärker verschuldete Unternehmen wie LEG von Nachteil sein sollte. Gerade deutsche Wohnimmobilien-Unternehmen seien aus dem Gröbsten noch nicht heraus./tih/ajx;